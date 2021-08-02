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Теннисист Рублев: «Про лузера было сказано в шутку»

13:59
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Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что пошутил, назвав микст Игр турниром лузеров.

— Ты дружишь с Александром Зверевым. После финала общались с ним?

— По-моему, я его даже не видел, потому что мне надо было самому играть финал. Мы с ним после полуфинала общались. Пока не списывались. После финала микста была сразу пресс-конференция, дальше уже самолет.

— Шамиль Тарпищев сказал, что приставка «олимпийский чемпион» никуда не денется и считать это турниром лузеров немножко неправильно. Что ты об этом думаешь?

— Так и есть. Про лузера это было сказано в шутку. Я полностью осознаю всю ответственность. Нереально благодарен возможности вообще участия в Олимпийских играх, тем более что получилось взять золото. Вообще не описать эмоции.

1 августа Рублев и Анастасия Павлюченкова победили еще одну российскую пару — Елену Веснину и Аслана Карацева (6:3, 6:7 (5:7), 13:11) в финале микста Олимпиады.

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Артем Бухаев все материалы автора

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