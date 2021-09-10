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Карацев награжден медалью «Во Славу Осетии» за выступление на Олимпиаде в Токио

00:24
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Российский теннисист Аслан Карацев награжден наивысшей наградой республики Северная Осетия — медалью «Во Славу Осетии», сообщает пресс-служба врио главы республики Сергея Меняйло.

Спортсмен был награжден за выступление на Олимпиаде в Токио. В паре с Еленой Весниной он завоевал серебро в миксте, уступив в финале Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой.

Также медалями были награждены отец Аслана Казбек Карацев и его тренер Егор Яцык.

Дополнительная информация:

http://alania.gov.ru/news/10090

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Екатерина Савостина все материалы автора

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