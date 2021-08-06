Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращению из Японии прокомментировала предложение президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева остаться в спорте вплоть до Олимпиады в Париже в 2024 году.

«Нет пока у меня никаких планов по поводу на Олимпиады в Париже. Дайте вообще отдохнуть, отойти, я еще в себя не пришла, не знаю где я в Токио или Москве, — ответила Веснина. — Шамиль Анвярович спешит с мыслями. Вряд ли, конечно, я выступлю в Париже. Еще три года нужно держать себя в невероятной физической форме. И так то, что я совершила сейчас — это против логики. Сама не верю, был трехлетний перерыв — это очень много по теннисным меркам, сама не ожидала. Тяжело не только в плане игр, но и в плане восстановления, травм. Я играла на болеутоляющих таблетках в Токио, но не говорила об этом никому, ни тренеру, ни партнеру. Понимала какие вложены силы, желание, нужно потерпеть немного. Я ведь вернулась ради этой цели. Но будут ди силы на новый олимпийский цикл — не уверена».