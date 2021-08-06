Веснина рассказала о конфликте между тренером Карацева и Рублевым на Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращении из Японии рассказала о недопонимании, возникшем между Андреем Рублевым и тренером Аслана Карацева Егором Яцыком.

«Тренер Аслана начал нас громко поддерживать, подсказывать, но мы находились на дальней стороне, а Андрей был ближе к трибунам. И ему в этот момент показалось, что это было некорректно, — рассказала Веснина. — После игры они спокойно пообщались, поговорили и помирились. Тренер всегда поддерживает своего ученика, это нормально. В целом скажу, что это мои четвертые Олимпийские игры и на этот раз у нас была одна из самых дружных команд из тех, в которых мне посчастливилось быть.

Наверное, потому что у парней один возраст, одно поколение, одни шутки, одни приколы. Знают друг друга с детских лет. Мы с девчонками также лучше друг друга узнали за это время. Раньше каждый был со своей командой, решал свои задачи, был сам с собой. В этот раз тренеров у нас не было, они не получили аккредитации. Поэтому мы держались друг за друга, старались помочь друг другу».