Рублев: «Тяжело поддерживать один и тот же высокий уровень, когда постоянно играешь»

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после победы в миксте на Олимпиаде в Токио.

— Есть мнение, что, поскольку ты игрок топ-10, у тебя слишком много матчей, турниров, что ты не успеваешь отдыхать, как-то перестраиваться. Не думаешь пересмотреть свой график?

— Вполне возможно. Тяжело поддерживать один и тот же высокий уровень, чтобы играть, побеждать топ-игроков. Когда постоянно играешь, то уровень волей-неволей все равно будет падать. Конечно, не хватает для того, чтобы обыгрывать топ-игроков. Если посмотреть, топ-игроки играют какое-то определенное количество турниров, делают паузу, тренируются, восстанавливаются, чтобы поддерживать уровень игры. В моем случае все предстоит делать методом тыка, опыта.

— Впереди у тебя два Мастерса, потом US Open. Как отдыхать?

— Нормально. Там перед US Open будет неделя паузы, где я смогу потренироваться, восстановиться к «Большому шлему».

— На пресс-конференции ты сказал, что до следующей Олимпиады в миксте больше участвовать не будешь. Почему?

— Я же играю в теннис не ради микста, а ради одиночки. Здесь все логично, — сказал Рублев.