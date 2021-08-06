«Я держалась всю Олимпиаду и в конце поддалась эмоциям». Веснина призналась, что расплакалась в Токио

Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращении из Японии рассказала о том, что не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после финала в микст-турнире Игр.

«Это были слезы усталости, — сказала Веснина. — Я держалась на протяжении всей Олимпиады, была очень тяжелая нагрузка, сложные матчи. Конечно же, была и обида, хотелось победить. Мы были в шаге от победы. Не получилось, и я расстроилась, расслабилась, устала и позволила себе на 10 секунд поддаться эмоциям. Держала их на протяжении всех Игр, не выплескивала эмоции как после блестящих побед, так и после досадных поражений. Это самое важное на большом турнире — сохранить эмоции, силы. В Токио я выступала сразу в трех разрядах и, конечно же, Олимпиада забрала у меня много сил».

Напомним, что Веснина стала второй в паре с Асланом Карацевым в микст-дуэтах. В женском парном разряде она заняла четвертое место.