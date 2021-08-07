Карацев — о серебре Олимпиады: «Стимул работать усерднее и стремиться к еще большим высотам»
Российский теннисист Аслан Карацев поблагодарил семью, тренеров и болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.
«Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку в этом олимпийском путешествии всех тех, кто был за кулисами все это время: мою семью, друзей и команду, а также всех моих болельщиков из разных уголков мира. Это наша общая медаль.
Для меня было большой честью представлять сборную России. Серебряная медаль — мой стимул работать усерднее и стремиться к еще большим высотам!
Я навсегда запомню эти невероятные моменты, а дальше — новые мечты и новые высоты!» - написал Карацев в Instagram.
1 августа Елена Веснина и Аслан Карацев уступили в финале микста на Олимпиаде еще одной российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.
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