Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Карацев — о серебре Олимпиады: «Стимул работать усерднее и стремиться к еще большим высотам»

7 августа 2021, 23:57
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев поблагодарил семью, тренеров и болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку в этом олимпийском путешествии всех тех, кто был за кулисами все это время: мою семью, друзей и команду, а также всех моих болельщиков из разных уголков мира. Это наша общая медаль.

Для меня было большой честью представлять сборную России. Серебряная медаль — мой стимул работать усерднее и стремиться к еще большим высотам!

Я навсегда запомню эти невероятные моменты, а дальше — новые мечты и новые высоты!» - написал Карацев в Instagram.

1 августа Елена Веснина и Аслан Карацев уступили в финале микста на Олимпиаде еще одной российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Триумф и трагедия — невероятный день России в Токио. Итоги 7 августа на Олимпиаде
Стала известна причина отравления детей с поезда Мурманск–Адлер
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Как Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события