Российский теннисист Аслан Карацев поблагодарил семью, тренеров и болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку в этом олимпийском путешествии всех тех, кто был за кулисами все это время: мою семью, друзей и команду, а также всех моих болельщиков из разных уголков мира. Это наша общая медаль.

Для меня было большой честью представлять сборную России. Серебряная медаль — мой стимул работать усерднее и стремиться к еще большим высотам!

Я навсегда запомню эти невероятные моменты, а дальше — новые мечты и новые высоты!» - написал Карацев в Instagram.

1 августа Елена Веснина и Аслан Карацев уступили в финале микста на Олимпиаде еще одной российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.