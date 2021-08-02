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Рублев: «Чувствую себя шикарно. Буду участвовать в Мастерсе в Канаде»

13:30
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Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после победы в миксте на Олимпиаде в Токио.

— Шикарно себя чувствую. С новыми силами буду уже готовиться к американской серии турниров, на которую мне надо лететь уже в среду. Буду участвовать в Мастерсе в Канаде. 

— А как у тебя с документами? Даниил Медведев вообще пропустил сборы на Сахалине, чтобы сделать их. 

— Я все еще успел сделать до карантина. Американская виза есть, — сказал Рублев.

Напомним, Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой победил соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

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Артем Бухаев все материалы автора

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