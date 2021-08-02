Рублев: «Чувствую себя шикарно. Буду участвовать в Мастерсе в Канаде»
13:30
Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после победы в миксте на Олимпиаде в Токио.
— Шикарно себя чувствую. С новыми силами буду уже готовиться к американской серии турниров, на которую мне надо лететь уже в среду. Буду участвовать в Мастерсе в Канаде.
— А как у тебя с документами? Даниил Медведев вообще пропустил сборы на Сахалине, чтобы сделать их.
— Я все еще успел сделать до карантина. Американская виза есть, — сказал Рублев.
Напомним, Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой победил соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
9780 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю