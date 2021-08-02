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Павлюченкова объяснила, почему попыталась надеть на себя вторую золотую медаль на награждении Олимпиады

20:57
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о том, что во время церемонии награждения после победы на Олимпиаде в миксте она попыталась надеть на себя вторую золотую медаль.

«Не удержалась!» — написала Павлюченкова в Twitter.

1 августа Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале микста на Олимпиаде еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

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