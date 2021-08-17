Бенчич: «Я уже поцарапала обе олимпийские медали»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своем отношении к статусу олимпийской чемпионки.

«Все просят потрогать медаль — она уже не в идеальном состоянии, вся поцарапалась. Их у меня две, они еще и друг о друга царапаются. Наверное, можно было быть более осторожной.

Такая победа — это большой опыт. Я не представляла, каково это — играть на матчболе крупнейшего турнира. Теперь будет проще. Мне хочется играть спокойно и не испытывать проблем с давлением», — цитирует Бенчич WTA.

Ранее швейцарские теннисистки ни разу в истории Игр не становились медалистками в одиночном разряде.