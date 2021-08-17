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Бенчич: «Я уже поцарапала обе олимпийские медали»

18:03
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своем отношении к статусу олимпийской чемпионки.

«Все просят потрогать медаль — она уже не в идеальном состоянии, вся поцарапалась. Их у меня две, они еще и друг о друга царапаются. Наверное, можно было быть более осторожной.

Такая победа — это большой опыт. Я не представляла, каково это — играть на матчболе крупнейшего турнира. Теперь будет проще. Мне хочется играть спокойно и не испытывать проблем с давлением», — цитирует Бенчич WTA.

Ранее швейцарские теннисистки ни разу в истории Игр не становились медалистками в одиночном разряде.

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Иван Шитик все материалы автора

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