Отец Весниной рассказал о дистанционной работе с дочерью на Олимпиаде

Отец российской теннисистки, серебряного призера Олимпиады в Токио Елены Весниной тренер Сергей Веснин на пресс-конференции по возвращению спортсменки из Японии рассказал о работе с дочерью в дистанционном формате.

«Помогают современные гаджеты, технологии. Есть интернет, всегда были на связи, общались. Перед матчами обсуждали план на игру, помогали как могли. Волнительно примерно одинаково, что на расстоянии, что вживую. Самое главное было правильно настроиться, составить план на игру. Ведь сначала игра проигрывается в голове и только потом на корте. Хочется сделать все правильно. Понятно, что основная нагрузка легла на Лену, нужно было подготовиться и сделать все правильно. Ритуалы? Ритуалов особых нет у нас с женой, стараемся смотреть как можем помогать, поддерживать. Хочется меньше нервничать, потому что когда мама нервничает и дочка».