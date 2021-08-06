Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращению из Японии высказалась о предложениях отказаться от участиях на Олимпиаде из-за антидопинговых санкций в адрес России.

«Название нашей страны есть на форме, на форме цвета флага, нет гимна — послушали прекрасную музыку Петра Ильича Чайковского. Все равно никто никогда не забудет из какой он страны. Не вижу проблемы, — считает Веснина. — А все эти политические войны бьют больше всего по спортсменам. По тем, кто этого не заслуживает. Не все же знают, насколько это тяжело. Я даже не представляю сколько труда стоило и сил сюда доехать спортивной гимнастике, синхронному плаванию. Для них Олимпиада — это единственный смысл жизни и всей карьеры. И неужели кто-то может им сказать, что они поступили неправильно, что не стоило ехать в Токио? Каждый спортсмен выступает всегда за свою страну, а весь этот антураж... Вот прозвучит у нас в стране гимн как приедут все сколько угодно, соберемся и обмотаемся флагами, включим гимн и никто ничего нам уже не скажет».