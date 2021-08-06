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«Не хватало криков, аплодисментов». Веснина выступила с критикой решения провести Олимпиаду без зрителей

11:02
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Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Веснина на пресс-конференции по возвращении из Японии высказалась по поводу решения оргкомитета запретить присутствие болельщиков на спортивных соревнованиях.

«У меня уже был опыт выступления без зрителей, но все равно мне было очень обидно играть при пустых трибунах, — сказала Веснина. — Олимпиада — самый важный турнир в жизни спортсмена, тот турнир, ради которого я вернулась. И когда не допустили японских зрителей к празднику спорта, было очень обидно, я этого не понимаю. Мне не хватало аплодисментов, криков, боления, мы играем, вообще-то, ради болельщиков. Но мы все равно ощущали, что за нами страна, за нас болеют миллионы через телевизор, интернет. В соцсетях были тысячи сообщений, мы ощущали всю любовь болельщиков».

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Рустам Имамов все материалы автора

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