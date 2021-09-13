Елене Весниной могут восстановить украденные олимпийские медали

В Международном олимпийском комитете сообщили, что существует процедура изготовления новых медалей Олимпийских игр, если они были каким-либо образом утеряны или украдены.

«Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», — цитирует ответ на обращение в МОК РИА Новости.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021-м Веснина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

12 сентября Елена Веснина сообщила, что неизвестный проник в ее дом и украл олимпийские медали.