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Елене Весниной могут восстановить украденные олимпийские медали

18:36
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В Международном олимпийском комитете сообщили, что существует процедура изготовления новых медалей Олимпийских игр, если они были каким-либо образом утеряны или украдены.

«Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», — цитирует ответ на обращение в МОК РИА Новости.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021-м Веснина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

12 сентября Елена Веснина сообщила, что неизвестный проник в ее дом и украл олимпийские медали.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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