Пляжник Лешуков поздравил теннисиста Рублева с золотом Олимпиады
09:27
Российский волейболист Илья Лешуков поздравил теннисиста Андрея Рублева с золотом Олимпиады в Токио (Япония).
Вчера, 1 августа, Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой обыграл россиян Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста Олимпиады.
«Я хорошо знаком с семьей Андрея Рублева, поэтому следил за теннисом. Мы встречались с ним перед стартом, он сказал, что заряжен на медали во всех номинациях. Рад, что он дотерпел и взял свое золото. Может быть, его слова про лузерство помогли Андрею — более сконцентрированно выступал. Молодец! Только поздравляю его», — сказал Лешуков.
Ранее Лешуков и Константин Семенов вышли в 1/4 финала пляжного волейбола Олимпиады.
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