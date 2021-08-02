Пляжник Лешуков поздравил теннисиста Рублева с золотом Олимпиады

Российский волейболист Илья Лешуков поздравил теннисиста Андрея Рублева с золотом Олимпиады в Токио (Япония).

Вчера, 1 августа, Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой обыграл россиян Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста Олимпиады.

«Я хорошо знаком с семьей Андрея Рублева, поэтому следил за теннисом. Мы встречались с ним перед стартом, он сказал, что заряжен на медали во всех номинациях. Рад, что он дотерпел и взял свое золото. Может быть, его слова про лузерство помогли Андрею — более сконцентрированно выступал. Молодец! Только поздравляю его», — сказал Лешуков.

Ранее Лешуков и Константин Семенов вышли в 1/4 финала пляжного волейбола Олимпиады.