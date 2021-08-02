Тренер Карацева прокомментировал инцидент с Рублевым в финале Олимпиады в парном разряде

Егор Яцык, тренер теннисиста Аслана Карацева прокомментировал свои бурные эмоции во время финала Олимпиады-2020 в парном разряде. На тай-брейке соперник Карацева Андрей Рублев обратился с претензией к тренеру.

«Некоторые СМИ написали, что я матерился во время матча, но это не так, ничего такого не было, более того, веди я себя подобным образом, арбитр бы вмешался и сделал предупреждение. С моей стороны все было корректно, я понимал, что в первую очередь здесь ребята играют за Россию. Да, я поддерживал громко, но я не мог иначе, когда играет Аслан. Матч за золото Олимпиады, все понимают, что это.

Я не понял претензий Андрея Рублева, я действовал в пределах правил, ничего не нарушал. После игры мы поговорили, обсудили все, каждый высказал свою позицию. Это эмоции, золотая медаль Олимпиады, и я не мог действовать иначе. Я не могу сидеть спокойно, когда у моего подопечного ключевой момент поединка, я тренер и должен давать эмоцию", — приводит слова Яцыка ТАСС.

Напомним, российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.