Павлюченкова опубликовала первый пост в Instagram после завоевания золота Олимпиады в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в Instagram после завоевания золота Олимпийских игр в Токио в миксте. В финале она вместе с Андреем Рублевым победила соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].

«Olympic Champions аааа! Не верится, но мы сделали это! Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются», — написала Павлюченкова.