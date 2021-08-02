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Павлюченкова опубликовала первый пост в Instagram после завоевания золота Олимпиады в Токио

08:12
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в Instagram после завоевания золота Олимпийских игр в Токио в миксте. В финале она вместе с Андреем Рублевым победила соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].

«Olympic Champions аааа! Не верится, но мы сделали это! Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются», — написала Павлюченкова.

Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)

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