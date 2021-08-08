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Веснина рассказала, что выступала на Олимпиаде-2020 на болеутоляющих

17:35
Елена Веснина. Фото Getty Images
Елена Веснина. Фото Getty Images
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Российская теннисиста Елена Веснина в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии, которая была устроена в честь российских спортсменов на Красной площади.

Веснина на Играх в Токио вместе с Асланом Карацевым стала серебряным призером соревнований в миксте. Всего российские теннисисты завоевали три награды на Олимпиаде.

— Безумно приятно, что нас так встречают. Приятно видеть лица болельщиков, которые так рады нашим наградам. Мы выступали для и за этих людей, за свою страну. Олимпиада — это особенные соревнования в жизни каждого спортсмена. Поддержка всегда ощущалась даже без зрителей на трибунах. Так что вдвойне приятнее прилететь домой и увидеть то счастье, которое мы подарили нашим соотечественникам.

— Есть ли сейчас мысли о следующей Олимпиаде?

— Сейчас поговорила с Софьей Великой. Восхищаюсь ею, спросила у нее, как она все это сделала после рождения ребенка. Она ответила: «Не знаю! Наверное, все возможно». Если честно, сейчас не думаю про игры в Париже, это будет только через 3 года. Сейчас у меня в планах US Open. К сожалению, я травмировалась в Токио. Получилось аж две травмы сразу, поэтому пришлось сняться со следующих турниров американской серии. С Цинциннати я снялась, мне нужно время на восстановление. Надеюсь, к US Open буду в строю.

— В каких разрядах планируете там выступать?

— Надеюсь сыграть в одиночке и паре. По миксту с Асланом Карацевым не обсуждали.

— Вы говорили, что играли на болеутоляющих.

— Да, у меня очень сильно болел ахилл и впервые в жизни левое плечо. Я до сих пор не могу ею дверь открывать и водить машину. Никому не говорила, но каждое утро просыпалась с вопросом, хвалит ли меня на сегодня. Даже не знаю, где доставала это желание.

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Артем Бухаев все материалы автора

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