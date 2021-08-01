Хачанов проиграл золото Олимпиады русскому немцу Звереву. Александра обвинили в абьюзе почти за год до этого

Матч получился разгромным для Карена — у нашего теннисиста не получилось почти ничего.

Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:1

По полуфинальному поединку против Пабло Карреньо Бусты казалось, что Карен Хачанов готов вынести всех здесь и сейчас, не считаясь с признанными авторитетами. Проверить теории на Новаке Джоковиче не получилось — первая ракетка мира в очередной раз не смог справиться с Олимпиадой и проиграл Александру Звереву. А в матче за бронзовую медаль — и тому самому испанцу, обыгравшему на этом турнире лидеров рейтинга ATP.

Выход в полуфинал, а уж тем более и в финал — уже лучшее достижение россиян в одиночном разряде на Играх. Даниил Медведев не вошел даже в итоговую четверку игроков, Аслан Карацев и Андрей Рублев проиграли еще раньше. Карен же в последних десяти играх одержал победу в девяти — у того же Зверева статистика была чуть хуже. Но немец не зря занимает пятую строчку в рейтинге — ставки были на него.

Цена одного брейка и проигранные шансы на камбэк

Но счет личных встреч перед началом турнира был равным — 2:2. Александр уверенно обыграл Карена в первом круге Санкт-Петербурга в 2016 году, а потом в 4-м раунде «Ролан Гаррос» два года спустя. Потом настало время Хачанова, где в четвертьфинале он легко победил Зверева, а в финале — самого Джоковича. Еще один раз россиянин взял верх над немцем во время «мастерса» в Монреале.

Отличная подача в начале первого сета помогла Хачанову задать настроение поединку и выйти вперед. А завершилась она красивейшим эйсом по центру корта. Потом Карен не справился с глубокими ударами Зверева и пропустил обводку от немца — ситуация штатная, соперники просто обменялись своими подачами. Проблемы начались в следующем гейме, когда россиянин зачем-то позволил Александру сделать брейк. Сравнять счет Карен мог бы в шестом гейме, когда два раза было ровно, а один раз и меньше на подаче Зверева. Возможно, это был ключевой момент матча — дальше произошел какой-то крах всего.

Такое чувство, что немец постоянно рисковал, выполняя глубокие удары, активнее двигаясь по корту. Невынужденных ошибок у Зверева было многовато, но процент выигранных мячей помог нейтрализовать этот пробел. А еще у Александра была мощнейшая поддержка на трибунах — за него болело человек 20, хлопали и поддерживали. В период соревновательного режима «без зрителей» это ценно. За Карена же переживало от силы пять человек — президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и тренеры Игорь Куницын и Игорь Андреев. Даниил Медведев, который проиграл еще в четвертьфинале, так и не пришел поддержать товарища по команде.

Протест и личные неприятности не помешали Звереву

Прямо во время матча у стен корта начался протест против Олимпийских игр. В начале соревнований это еще было понятно, но прошла уже половина турниров — сейчас проще заразиться коронавирусом во время таких акций, чем добиться чего-то от организаторов. Да и Олимпиада проводится в таких жестких условиях, что вряд ли ее проведение влияет на ситуацию в Токио.

На Звереве протест никак не сказался, как и всплывшая вновь история обвинений теннисиста в насилии от его бывшей девушки Ольги Шарыповой. Когда Александр стал претендентом на звание олимпийского чемпиона, об этой ситуации вспомнили многие любители тенниса. На игру спортсмена это никак не повлияло — все-таки не стоит смешивать матчи в данный момент и какие-то истории вне корта, но многим стало неловко.

Сам Зверев легко выиграл и второй сет, чуть не поставив Хачанову «баранку». Немец просто загонял Карена по корту. Совсем не получился этот финал у россиянина — и первая подача не шла, и появилась какая-то пассивность. Александр же настолько круто провел этот матч, что никаких сомнений в его победе нет.

Шамиль Тарпищев, который наблюдал за поединком на трибуне, сказал, что это — неплохой результат:

— Серебро для Карена — отличный результат. У него давно не было таких достижений. А для нас три медали — отличный показатель. Лучший результат среди 211 федераций, входящих в ITF.

Но все знают, что Карен может лучше. Последний матч не получился, но можно надеяться, что это не остановит его в дальнейшем возвращении. То, что он может добиваться большего, россиянин на Олимпиаде показал.