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Российский тхэквондист Ларин назвал причины своей победы на Олимпиаде в Токио

17:56
Владислав Ларин. Фото AFP
Владислав Ларин. Фото AFP
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Российский тхэквондист Владислав Ларин, выигравший золото Олимпиады-2020 в весовой категории свыше 80 кг, прокомментировал победу в финале над македонцем Деяном Георгиевски (15:9).

«Мы брали во внимание опыт предыдущих Олимпийских игр, где уже случалось, что далеко проходили люди, от которых этого вообще никто не ожидал, — сказал Ларин на пресс-конференции. — Когда Деян дошел до финала, мы подготовили геймплан, я вышел с четким пониманием, что от меня требуется. Когда оставалась минута и я вел два балла, то четко понимал, что нужно делать. Можно так сказать — я был больше готов к победе, чем мой оппонент».

По итогам 27 июля сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали (всего: 18).

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 27 июля //
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Илья Андреев все материалы автора

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