Олимпийский чемпион Ларин: «Испытываю гордость за страну»

Олимпийский чемпион по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг Владислав Ларин поделился эмоциями после возвращения в Россию.

«Испытываю, конечно же, огромную радость за проделанную работу и результат нашей команды», — сказал Ларин «СЭ». — Когда ты получаешь золотую медаль, сразу вспоминаешь, сколько ты к этому шел, и какой объем работы был проделан. [Испытываю] гордость за страну".

В финале олимпийского турнира в Токио Ларин победил македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9.