Тхэквондист Ларин получит от правительства Карелии два миллиона рублей за золото на Олимпиаде
17:55
В представительстве Карелии сообщили, что тхэквондисту Владиславу Ларину будет выплачена стипендия в размердвух миллионов рублей.
«В качестве государственной стипендии за победу на Олимпиаде Владислав Ларин получит 2 млн рублей, его тренер Сергей Петров — 1 млн рублей. Также стипендию в размере 500 тыс. рублей получит Антон Котков», — говорится в сообщении.
Кроме того, тхэквондисты и их тренер получат финансовое поощрение от федерального училища Олимпийского резерва в Кондопоге.
25-летний Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали Токио-2020 в весовой категории свыше 80 кг.
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