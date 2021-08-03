Тхэквондист Ларин получит от правительства Карелии два миллиона рублей за золото на Олимпиаде

В представительстве Карелии сообщили, что тхэквондисту Владиславу Ларину будет выплачена стипендия в размердвух миллионов рублей.

«В качестве государственной стипендии за победу на Олимпиаде Владислав Ларин получит 2 млн рублей, его тренер Сергей Петров — 1 млн рублей. Также стипендию в размере 500 тыс. рублей получит Антон Котков», — говорится в сообщении.

Кроме того, тхэквондисты и их тренер получат финансовое поощрение от федерального училища Олимпийского резерва в Кондопоге.

25-летний Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали Токио-2020 в весовой категории свыше 80 кг.