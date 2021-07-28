Олимпийский чемпион Храмцов назвал фаворита боя Минеев — Исмаилов
19:38
Обладатель золотой олимпийской медали по тхэквондо Максим Храмцов рассказал, кому отдает предпочтение в реванше Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
«Кто одержит победу в бою Минеева и Исмаилова? Без понятия. Два сильных бойца, но предпочтение отдал бы Владимиру Минееву», — сказал Храмцов в интервью «СЭ».
Второй поединок между Минеевым и Исмаиловым состоится в октябре на турнире AMC Fight Nights в Москве. Их первый бой завершился вничью.
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