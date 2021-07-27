Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство

27 июля прошел четвертый соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам вторника сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей (всего: 18).

Лидирует в медальном зачете Япония (10 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей), на втором месте сборная США — 9 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых, а третий — Китай (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 27 июля. Фото «СЭ»

27 июля в составе сборной России медали выиграли медали следующие спортсмены:

Спортивная гимнастика: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова — золото в командном первенстве.

Плавание: Евгений Рылов (золото), Климент Колесников (серебро) — Мужчины. 100 м на спине.

Пулевая стрельба: Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (серебро) — пневматический пистолет, командное первенство. Юлия Каримова и Сергей Каменский (бронза) — пневматическая винтовка, командное первенство.

Тхэквондо: Владислав Ларин (золото) — категория свыше 80 кг.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр