Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство

17:14
Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Фото AFP Олимпиада-2020: медальный зачет на 27 июля. Фото «СЭ»
Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Фото AFP
Теги:

27 июля прошел четвертый соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам вторника сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей (всего: 18).

Лидирует в медальном зачете Япония (10 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей), на втором месте сборная США — 9 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых, а третий — Китай (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 27 июля. Фото "СЭ"
Олимпиада-2020: медальный зачет на 27 июля. Фото «СЭ»

27 июля в составе сборной России медали выиграли медали следующие спортсмены:

Спортивная гимнастика: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова — золото в командном первенстве.

Плавание: Евгений Рылов (золото), Климент Колесников (серебро) — Мужчины. 100 м на спине.

Пулевая стрельба: Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (серебро) — пневматический пистолет, командное первенство. Юлия Каримова и Сергей Каменский (бронза) — пневматическая винтовка, командное первенство.

Тхэквондо: Владислав Ларин (золото) — категория свыше 80 кг.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 7037
Все опросы
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Плавание на Олимпиаде: Рылов и Колесников взяли золото и серебро! Результаты 27 июля
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
Расписание соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события