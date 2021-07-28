Тхэквондист Храмцов: «Чувствовалась колоссальная поддержка, но не хватало зрителей»
Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 80 кг, поделился эмоциями от победы.
— Как вы состязались с одной рукой?
— Тейпом наматывал и дрался. Повторился результат. На ЧЕ было также, там со сломанной рукой выиграл
— Насколько сильным был ваш соперник в финале?
— Был сильный соперник, слабых соперников в финале не бывает.
— Как сейчас себя чувствуете?
— Отлично. Хороший полет был, в 4 места спал, лежал.
— Что почувствовали, когда стали первым Олимпийским чемпионом по тхэквондо от России?
— Радость. Тогда я может еще и не понял. Может, до сих пор не осознаю. Поддержка чувствовалась колоссальная, но не хватало зрителей.
— Чем займетесь, когда приедете домой?
— Буду отдыхать.
— Кому посвятили свою победу?
— Маме своей, которой не стало полгода назад, — сказал Храмцов.
По итогам 28 июля сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр — 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей (всего 23).
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