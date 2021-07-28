Олимпийский чемпион Храмцов пригласил на тренировку тех, кто считает, что тхэквондо — не жесткий вид спорта
18:47
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил тем, кто считает его спорт менее жестким, чем остальные виды единоборств.
«Тхэквондо — не жесткий вид спорта? Пусть придут ко мне на тренировку, я им покажу, что это не жесткий вид спорта», — улыбаясь сказал Храмцов «СЭ».
В финале Олимпийских игр в Токио Храмцов одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати со счетом 20:9 в свою пользу.
Читайте также
«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю