Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил тем, кто считает его спорт менее жестким, чем остальные виды единоборств.

«Тхэквондо — не жесткий вид спорта? Пусть придут ко мне на тренировку, я им покажу, что это не жесткий вид спорта», — улыбаясь сказал Храмцов «СЭ».

В финале Олимпийских игр в Токио Храмцов одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати со счетом 20:9 в свою пользу.