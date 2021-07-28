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Олимпийский чемпион Храмцов пригласил на тренировку тех, кто считает, что тхэквондо — не жесткий вид спорта

18:47
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Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил тем, кто считает его спорт менее жестким, чем остальные виды единоборств.

«Тхэквондо — не жесткий вид спорта? Пусть придут ко мне на тренировку, я им покажу, что это не жесткий вид спорта», — улыбаясь сказал Храмцов «СЭ».

В финале Олимпийских игр в Токио Храмцов одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати со счетом 20:9 в свою пользу.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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