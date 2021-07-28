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Максим Храмцов рассказал о разговоре с отцом после победы на Олимпиаде-2020

18:15
Максим Храмцов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Храмцов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по тхэквондо в весовой категории до 80 кг россиянин Максим Храмцов поделился эмоциями после прилета в Россию, а также рассказал о разговоре с отцом.

«В первом поединке я попал сопернику в руку, мы попали друг другу кулак в кулак. У меня заболела рука, потом я уже понял, что это перелом, скорее всего. Я сразу почувствовал боль в руке, — подчеркнул Храмцов. — Потом отец поздравил, сказал, что гордится мной. Я сказал ему спасибо за то, что он для меня сделал».

В финале олимпийского турнира Храмцов одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу российского спортсмена. Историческую победу Храмцов посвятил умершей полгода назад матери.

«Сейчас я чувствую гордость за себя и за страну, — продолжил Храмцов. — Эта победа стоила долгих лет кропотливого труда. Сложнее было попасть сюда, чем выиграть. Очень долго шли. Было большое количество сборов и травм». 

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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