Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов рассказал, каково выступать на играх без гимна
Российский тхэквондист Максим Храмцов, который ранее завоевал золото в категории до 80 кг, высказался об условиях проживания для спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
«Ужасные условия для спортсменов в Токио и картонные кровати? Все было нормально. Мне было нормально, ничего страшного. Каково было выступать без флага, гимна, а играет Чайковский? Мне не хватало, честно. Просто стоял на пьедестале и ждал, когда это закончится. Правда ли, что нельзя произносить слово «Россия»? Да, нельзя», — сказал Храмцов.
Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
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