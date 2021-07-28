Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тхэквондо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тхэквондо

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов рассказал, каково выступать на играх без гимна

17:45
Максим Храмцов. Фото Reuters
Максим Храмцов. Фото Reuters
Теги:

Российский тхэквондист Максим Храмцов, который ранее завоевал золото в категории до 80 кг, высказался об условиях проживания для спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Ужасные условия для спортсменов в Токио и картонные кровати? Все было нормально. Мне было нормально, ничего страшного. Каково было выступать без флага, гимна, а играет Чайковский? Мне не хватало, честно. Просто стоял на пьедестале и ждал, когда это закончится. Правда ли, что нельзя произносить слово «Россия»? Да, нельзя», — сказал Храмцов.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

23826 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
Олимпиада-2020: Япония удерживает лидерство в медальном зачете, Россия — по-прежнему четвертая
«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде
Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события