Российский тренер Александр Энс объяснил удачное выступление сборной России по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио.

— У России на пяти прошлых Олимпиадах было всего четыре медали в тхэквондо, а сейчас заработано столько же на одних Играх в Токио. Как вы это объясните?

— Считаю, что это слаженная подготовка в сборной команде. С годами мы совершенствуемся. И вообще, в регионах ребята подрастают и, соответственно, пополняют сборную России. Наверное, это все вместе взятое и влияет. Растет качество как на местах, так и в национальной сборной. И в сборной все ребята из разных регионов: Храмцов — из Нижневартовска, Влад Ларин — из Карелии, Миша Артамонов — из Питера, а Таня Минина — из Челябинска, — цитируют Энса «Известия».

— Государство существенно помогло в развитии вашего вид спорта в регионах?

— Да, на это жаловаться не приходится. А у тех ребят, которые сейчас были в Токио, вообще нет проблем с выездом на соревнования, с проведением сборов. На этом уровне спортсмены в тхэквондо своих денег не тратят практически, за редким исключением, в каких-то форс-мажорных ситуациях. Что уж говорить об условиях, когда у нас перед Олимпиадой был сбор в Японии, где находились 12 дней, адаптировались. На самом деле было сложно: в первые пять суток сильно хотелось спать днем. Если бы мы прилетели перед самими соревнованиями и стали сразу участвовать в них, то и спортсмены, и тренеры были бы как сонные мухи. А так переключились — все нормально.

— Государство существенно помогло в развитии вашего вид спорта в регионах?

— Да, на это жаловаться не приходится. А у тех ребят, которые сейчас были в Токио, вообще нет проблем с выездом на соревнования, с проведением сборов. На этом уровне спортсмены в тхэквондо своих денег не тратят практически, за редким исключением, в каких-то форс-мажорных ситуациях. Что уж говорить об условиях, когда у нас перед Олимпиадой был сбор в Японии, где находились 12 дней, адаптировались. На самом деле было сложно: в первые пять суток сильно хотелось спать днем. Если бы мы прилетели перед самими соревнованиями и стали сразу участвовать в них, то и спортсмены, и тренеры были бы как сонные мухи. А так переключились — все нормально.