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Мать Ларина рассказала, что в семье тхэквондиста всегда верили в его победу на Олимпиаде

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Семья олимпийского чемпиона Владислава Ларина на протяжении всей его спортивной карьеры верила в его победу на Олимпиаде. Об этом заявила мать тхэквондиста Ольга Ларина.

«К этой победе мы готовились 17 лет, с того момента, как Влад начал заниматься тхэквондо в первом классе, — цитирует Ларину ТАСС 28 июля. — Я понимала, что мой ребенок должен достичь каких-то результатов. Не все сразу должно было свершиться, нужно было пройти этапы чемпионата Европы, чемпионата мира, российские турниры, но олимпийского золота мы ждали в любом случае».

На Олимпиаде в Токио Ларин одержал победу в финале над представителем Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11999801

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Евгений Петров все материалы автора

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