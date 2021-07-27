Тхэквондист Ларин о победе на Олимпиаде: «Меня переполняет гордость за нашу команду и страну»

Российский тхэккондист Владислав Ларин прокомментировал свою победу на Олимпиаде в Токио.

«Эмоций столько, что в полной мере еще не осознал, что произошло, — цитирует Ларина Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР). — Наверное, понимание придет спустя несколько дней. Сейчас меня переполняют гордость и радость за команду, за нашу страну, за проделанную работу. Я благодарен всем ребятам в нашей команде».

Ларин завоевал золото в весовой категории свыше 80 кг. В финале он победил македонца Деяна Георгиевски (15:9).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.