Олимпийский чемпион Ларин оценил технику тхэквондо Конора Макгрегора

Олимпийский чемпион Владислав Ларин рассказал, что думает о технике тхэквондо бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор — очень техничный [в плане тхэквондо], но, как правило, он выключает людей левой рукой», — сказал Ларин в интервью «СЭ».

25-летний Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали Токио-2020 в весовой категории свыше 80 кг.