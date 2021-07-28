Олимпийский чемпион Ларин оценил технику тхэквондо Конора Макгрегора
21:14
Олимпийский чемпион Владислав Ларин рассказал, что думает о технике тхэквондо бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конор Макгрегор — очень техничный [в плане тхэквондо], но, как правило, он выключает людей левой рукой», — сказал Ларин в интервью «СЭ».
25-летний Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали Токио-2020 в весовой категории свыше 80 кг.
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