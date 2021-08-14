Участник Олимпиады ирландский тхэквондист Вулли попал в больницу после избиения в Дублине

Ирландский тхэквондист Джек Вулли был госпитализирован после нападения в Дублине, сообщает Mirror.

По информации СМИ, Вулли отдыхал со своими друзьями. После этого на него напали неизвестные. Спортсмену пришлось наложить швы на лицо. Он также отметил, что ему в будущем может потребоваться пластическая операция.

В Токио Вулли уступил Лукасу Гусману из Аргентины в 1/16 финала. Он стал первым в истории тхэквондистом из Ирландии, который принял участие в Олимпийских играх.