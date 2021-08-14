Участник Олимпиады ирландский тхэквондист Вулли попал в больницу после избиения в Дублине
19:05
Ирландский тхэквондист Джек Вулли был госпитализирован после нападения в Дублине, сообщает Mirror.
По информации СМИ, Вулли отдыхал со своими друзьями. После этого на него напали неизвестные. Спортсмену пришлось наложить швы на лицо. Он также отметил, что ему в будущем может потребоваться пластическая операция.
В Токио Вулли уступил Лукасу Гусману из Аргентины в 1/16 финала. Он стал первым в истории тхэквондистом из Ирландии, который принял участие в Олимпийских играх.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/jack-woolley-attack-hospital-olympian-24760050
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