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Участник Олимпиады ирландский тхэквондист Вулли попал в больницу после избиения в Дублине

19:05
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Ирландский тхэквондист Джек Вулли был госпитализирован после нападения в Дублине, сообщает Mirror.

По информации СМИ, Вулли отдыхал со своими друзьями. После этого на него напали неизвестные. Спортсмену пришлось наложить швы на лицо. Он также отметил, что ему в будущем может потребоваться пластическая операция.

В Токио Вулли уступил Лукасу Гусману из Аргентины в 1/16 финала. Он стал первым в истории тхэквондистом из Ирландии, который принял участие в Олимпийских играх.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/jack-woolley-attack-hospital-olympian-24760050

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Екатерина Савостина все материалы автора

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