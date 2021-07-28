Владислав Ларин: «Не удивлен, что сборная России по тхэквондо громко заявила о себе»

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин прокомментировал успех сборной России на Олимпиаде-2020.

«Удивлен ли тому, что сборная РФ по тхэквондо громко заявила о себе? На самом деле нет, — сказал Ларин «СЭ». — Это был ожидаемый результат, просто тхэквондо, наверное, не такой популярный вид спорта, как, например, спортивная гимнастика или борьба. За нашим видом спорта нет столько внимания, поэтому, наверное, наш результат так всех удивил. Но внутри нашего тхэквондо-сообщества все понимали, что один из сильнейших составов, наверное, даже в мире едет на эти Олимпийские игры».

Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали в весовой категории свыше 80 кг. В финале он победил македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9.

Всего сборная России завоевала четыре медали на Олимпиаде в Токио. Максим Храмцов выиграл золотую медаль в категории до 80 кг.

Татьяна Минина завоевала серебро в категории до 57 кг, а Михаил Артамонов стал бронзовым призером в весе до 58 кг.