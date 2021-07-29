Тренер Александр Энс рассказал о задачах сборной России по тхэквондо на Олимпиаде-2026 в Париже

Российский тренер Александр Энс рассказал, какая задача будет стоять перед сборной России по тхэквондо на Олимпийских играх 2026 года в Париже.

— Наше тхэквондо сейчас на пике развития или на следующей Олимпиаде в Париже можем выступить как минимум не хуже?

— С учетом всех побед и призовых мест ребят в Токио у них есть очень высокий рейтинг и, соответственно, хорошие шансы попасть на Игры в Париж. А там Татьяна и ребята будут уже с опытом. И при этом получат дополнительные три года на подготовку. Пока я вижу, что они только наращивают свое мастерство. Все четверо молодые — никому из них нет и 25 лет. Думаю, никто из них не уйдет в сторону и очень сильно захочет продолжить. Кто же откажется от повторного успеха и финансовых благ? Поэтому верю, что они достойно выступят в Париже, — рассказал тренер в интервью «Известиям».

— Финансовая составляющая в тхэквондо достаточная, чтобы хорошо себя обеспечить?

— Думаю, да. Как минимум надеюсь, машины сейчас по традиции им подарят (улыбается). Ну и все остальное полагается. Конечно, на уровне Татьяны, Михаила, Максима и Влада условия такие, что жить можно уверенно. Так или иначе большинство, живущее вокруг них, в их городах, не может зарабатывать суммы, которые зарабатывают наши лучшие тхэквондисты. Суммы у них, конечно, не гигантские, не как у футболистов, но я считаю, что достойные. Ребят поддерживают в регионах, в Министерстве спорта РФ. Есть президентские гранты, стипендии. В общем, хватает, но всегда хочется больше (смеется).

— Вы сказали, что все четверо будут в Париже. А есть кому составить им конкуренцию внутри страны?

— Конкуренция у нас сейчас довольно жесткая. Но я думаю, что на сегодняшний момент у Татьяны внутри страны конкуренция не слишком высокая, у Максима Храмцова тоже. А у Влада и Михаила она есть, и немаленькая.