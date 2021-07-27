Минина рассказала, как бросила художественную гимнастику ради тхэквондо

Серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина рассказала, как попала в тхэквондо.

«Мне повезло, что попала именно туда, к своему тренеру Александру Петровичу Энсу. Изначально я занималась художественной гимнастикой. И волей случая пришла с подружкой к ней на тренировку, просто посмотреть, ее подождать. Мне тренер сказал: «Да ладно тебе, чего будешь сидеть, пойдем, позанимаешься». Ответила: «Ладно, пойдемте!» (смеется) И вышла после первой тренировки, сказала маме, что бросаю гимнастику, не хочу на нее ходить, перехожу в тхэквондо.

Тренер сказал, что после гимнастики у меня, конечно же, хорошая растяжка и подходящие данные, что я быстро всему учусь и из меня, скорее всего, получится хороший тхэквондист. И не прогадал», — цитируют Минину «Известия».

Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.