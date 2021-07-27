Минина рассказала, как бросила художественную гимнастику ради тхэквондо
Серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина рассказала, как попала в тхэквондо.
«Мне повезло, что попала именно туда, к своему тренеру Александру Петровичу Энсу. Изначально я занималась художественной гимнастикой. И волей случая пришла с подружкой к ней на тренировку, просто посмотреть, ее подождать. Мне тренер сказал: «Да ладно тебе, чего будешь сидеть, пойдем, позанимаешься». Ответила: «Ладно, пойдемте!» (смеется) И вышла после первой тренировки, сказала маме, что бросаю гимнастику, не хочу на нее ходить, перехожу в тхэквондо.
Тренер сказал, что после гимнастики у меня, конечно же, хорошая растяжка и подходящие данные, что я быстро всему учусь и из меня, скорее всего, получится хороший тхэквондист. И не прогадал», — цитируют Минину «Известия».
Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1198933/aleksei-fomin/posle-pervoi-trenirovki-v-tkhekvondo-reshila-brosit-gimnastiku
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