Российский тхэквондист Станислав Денисов прокомментировал «СЭ» победу Владислава Ларина над македонцем Деяном Георгиевски (15:9) в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Что Максим (Храмцов, первый олимпийский чемпион в России по тхэквондо — прим. «СЭ»), что Владислав очень уверенно победил. Финал есть финал: Владислав в середине поединка дал понервничать, но я был на 100% уверен, что все закончится победой. Потому что македонцу было уже достаточно серебряной медали, и это было видно, а Ларин был ориентирован только на золото, и правильно», — сказал Денисов.

Денисов также объяснил, почему именно сейчас российское тхэквондо так ярко засверкало на мировой арене.

«Ребята молодцы! Они вывели российское тхэквондо в мировое поле зрения. Теперь все знают, что такое тхэквондо, хотя раньше никто и понятия не имел, что это такое. И это самое главное, что сделали наши ребята для страны. Почему именно сейчас такой подъем? Во-первых, очень грамотный тренерский штаб во главе с Вадимом Александровичем Ивановым. Команда формировалась давно, с 2013-2014 ребята уже были в сборной. Их личные тренера и тренеры сборной провели очень грамотную работу. И сами ребята — большие профессионалы своего дела. Все вместе это дало такой большой подъем», — добавил Денисов.

Золото Ларина стало седьмым для России на Играх в Японии и вторым в тхэквондо как на этих соревнованиях, так и в истории Олимпиад. Вчера, 26 июля Максим Храмцов стал первым в истории олимпийским чемпионом по тхэквондо из России.