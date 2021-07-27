Тхэквондистка Минина: «Почему бы не отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет шанс?»
21:45
Российская тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о планах на следующий олимпийский цикл.
«В августе немного отдохну. И в принципе после этого сразу начну тренироваться. Следующий цикл будет не такой длинный, как этот, — три года. То есть даже не стандартные четыре. Почему бы не попробовать отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет такой шанс?» — цитируют Минину «Известия».
На Олимпиаде в Токио 24-летняя Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1198933/aleksei-fomin/posle-pervoi-trenirovki-v-tkhekvondo-reshila-brosit-gimnastiku
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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