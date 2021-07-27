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Тхэквондистка Минина: «Почему бы не отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет шанс?»

21:45
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Российская тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о планах на следующий олимпийский цикл.

«В августе немного отдохну. И в принципе после этого сразу начну тренироваться. Следующий цикл будет не такой длинный, как этот, — три года. То есть даже не стандартные четыре. Почему бы не попробовать отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет такой шанс?» — цитируют Минину «Известия».

На Олимпиаде в Токио 24-летняя Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1198933/aleksei-fomin/posle-pervoi-trenirovki-v-tkhekvondo-reshila-brosit-gimnastiku

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