Тхэквондистка Минина: «Почему бы не отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет шанс?»

Российская тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о планах на следующий олимпийский цикл.

«В августе немного отдохну. И в принципе после этого сразу начну тренироваться. Следующий цикл будет не такой длинный, как этот, — три года. То есть даже не стандартные четыре. Почему бы не попробовать отобраться на Олимпиаду в Париже, если будет такой шанс?» — цитируют Минину «Известия».

На Олимпиаде в Токио 24-летняя Минина заняла второе место в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич.