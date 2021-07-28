Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тхэквондо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тхэквондо

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов: «Соперник прикалывался: «Зачем тебе это надо? У тебя ни флага, ни гимна нет»

17:52
Максим Храмцов. Фото Reuters
Максим Храмцов. Фото Reuters
Теги:

Российский тхэквондист Максим Храмцов, который ранее завоевал золото в категории до 80 кг на Олимпиаде-2020, прокомментировал конфликт теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом и рассказал смешную историю из своего финального боя.

— Как относишься к провокации журналиста в адрес Медведева? Встречался с подобным?

— Нет, все очень хорошо к нам относятся. Даже перед финалом соперник прикалывался, говорил: «Зачем тебе это надо? У тебя и так ни флага, ни гимна нет». Но это в прикол было, — сказал Храмцов.

Ранее, 28 июля, после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

23823 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Больше 20
39.6%
От 15 до 20
30.9%
От 10 до 15
24.2%
Меньше 10
5.3%
Обсудить опрос

Читайте также

«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
Олимпиада-2020: Япония удерживает лидерство в медальном зачете, Россия — по-прежнему четвертая
«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде
Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события