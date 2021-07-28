Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов: «Соперник прикалывался: «Зачем тебе это надо? У тебя ни флага, ни гимна нет»

Российский тхэквондист Максим Храмцов, который ранее завоевал золото в категории до 80 кг на Олимпиаде-2020, прокомментировал конфликт теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом и рассказал смешную историю из своего финального боя.

— Как относишься к провокации журналиста в адрес Медведева? Встречался с подобным?

— Нет, все очень хорошо к нам относятся. Даже перед финалом соперник прикалывался, говорил: «Зачем тебе это надо? У тебя и так ни флага, ни гимна нет». Но это в прикол было, — сказал Храмцов.

Ранее, 28 июля, после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.