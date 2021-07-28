Тхэквондист Ларин: «Мы довольны результатом. У нас из четырех человек — четыре медали»

Российский тхэквондист Владислав Ларин, выигравший золото Олимпиады-2020 в весовой категории свыше 80 кг, рассказал, кому посвятил свою победу.

«Мы все довольны результатом. У нас из четырех человек — четыре медали, две золотых. Наверное, мы сделали все, что было в наших силах. Дальше дело за другими ребятами. Надо выходить на первое место в командном зачете.

Я посвятил свою победу дедушке, которого со мной уже рядом нет. Он очень хотел увидеть мое присутствие на Играх, а победу вдвойне.

Мы желаем всем нашим командам, которые будут представлять честь нашей страны на ОИ, большой удачи. Желаем силы и сражаться до последнего несмотря ни на какие обстоятельства», — сказал Ларин.

По итогам 28 июля сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр — 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей (всего 23).