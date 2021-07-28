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Владислав Ларин: «С позиции тхэквондиста отмечу технику Томпсона, Адесаньи и Джонса»

21:02
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Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, чья техника ударов ногами ему нравится больше всего.

«С позиции тхэквондиста, конечно же, хотелось бы отметить Стивена Томпсона, который можно сказать полутхэквондист - он в стойке стоит, как тхэквондист, - сказал Ларин "СЭ". - Также Адесанья - у него очень хорошая работа ногами. Наверное, я бы этих двух людей отметил. Ну Джона Джонса еще, конечно же».

Стивен Томпсон выступает в полусредней весовой категории, а Исраэль Адесанья является действующим чемпионом UFC в среднем весе. Джон Джонс в прошлом владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе.

Ларин стал обладателем золотой олимпийской медали в весовой категории свыше 80 кг, победив в финале македонца Деяна Георгиевского.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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