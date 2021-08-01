Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал о подготовке российских тхэквондистов к Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю наших тхэквондистов. 4 из 4 — это будет трудно не то что превзойти, но даже повторить. ОКР традиционно проводит тестирование спортсменов по программе климата. Мы делали это в 2019 году, когда наши тхэквондисты готовились тут в Японии. И в итоге мы пришли к выводу, что фактором адаптации являются часовые пояса. И все выкладки мы дали всем нашим федерациям. После того, как не все виды спорта смогли провести заключительные сборы в Японии, мы включили план «Б» и смогли провести сборы на Дальнем Востоке. Считаю, что в этом смысле мы выполнили всю предварительную подготовку», — сказал Поздняков.

Российские спорсмены выиграли 4 медали в тхэквондо. Игры в Токио завершатся 8 августа. В медальном зачете Россия занимает 5-е место, имея в активе 38 наград.