Олимпийский чемпион Храмцов: «Больше слежу за поп-ММА»
19:28
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов признался, что больше следит за поп-ММА, но добавил, что с нетерпением ждет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
«Я больше за поп-ММА слежу... Минеев — Исмаилов — классное противостояние», — сказал Храмцов «СЭ».
В финале Олимпиады-2020 Храмцов победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати со счетом 20:9 в свою пользу. Победу россиянин посвятил умершей полгода назад матери.
Минеев и Исмаилов проведут реванш в октябре. Их первый поединок завершился вничью.
Читайте также
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю