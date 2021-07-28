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Олимпийский чемпион Храмцов: «Больше слежу за поп-ММА»

19:28
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Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов признался, что больше следит за поп-ММА, но добавил, что с нетерпением ждет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Я больше за поп-ММА слежу... Минеев — Исмаилов — классное противостояние», — сказал Храмцов «СЭ».

В финале Олимпиады-2020 Храмцов победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати со счетом 20:9 в свою пользу. Победу россиянин посвятил умершей полгода назад матери.

Минеев и Исмаилов проведут реванш в октябре. Их первый поединок завершился вничью.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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