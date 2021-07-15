Двух наших пловцов сняли с Игр за десять дней до старта. Это просто издевательство

Веронике Андрусенко и Александре Кудашеву вменяют в вину допинговые нарушения пятилетней давности, о которых без Родченкова никто никогда бы не узнал.

Остается чуть больше недели до церемонии открытия Олимпиады в Токио, и большинство спортсменов уже вылетели в Японию. Правда, Россия, которая официально на Играх представлена будет как команда олимпийского комитета России (ОКР), теряет одного спортсмена за другим. Сначала проблемы возникли у представителей команды по гребле, а сегодня ночью за старые нарушения антидопинговых правил отстранили пловцов Анастасию Андрусенко и Александра Кудашева. И пусть их шансы выиграть медали были не самыми высокими, сам факт очередных допинговых инцидентов для России крайне неприятен.

Спортсменов отстраняют по неясному обвинению

Деталей пока что совсем мало. Согласно пресс-релизу Международной федерации плавания (FINA), Андрусенко и Кудашева отстраняют за нарушения, которые выявили после анализа сведений из Московской антидопинговой лаборатории. Эти нарушения выявило ВАДА, а FINA в свою очередь приняла необходимые меры. «FINA благодарит ВАДА за усердие в обеспечении чистой конкуренции на Олимпиаде в Токио, — заявил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам. — Поскольку мы гордимся подписанием кодекса ВАДА, мы постоянно и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы отдела расследований и разведки ВАДА. FINA по-прежнему полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде в Токио, как и мы делаем это для всех мероприятий в нашем календаре». В свою очередь глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что организация примет все возможные меры по оправданию российских спортсменов. Но нужно быть реалистами — перед стартом соревнований в Токио апелляции рассмотреть вряд ли успеют.

Тем более мы пока даже не знаем, в чем конкретно обвиняют пловцов. База данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) содержит информацию о пробах российских спортсменов, взятых в период с 2011 по 2015 годы. В это время в лаборатории работали Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, впоследствии сбежавшие в США и ставшие информаторами ВАДА. Есть мнение, что именно они через удаленный доступ получили копию базы и передали ее в распоряжение Всемирного агентства. ВАДА неоднократно требовало у России официальную версию LIMS. В конце концов это стало главной причиной новых санкций против нашей страны, из-за которых сейчас российская сборная вынуждена выступать на Олимпиаде без флага и без гимна. В этой базе по версии ВАДА много свидетельств нарушений антидопинговых правил россиянами, которые Россия якобы пыталась уничтожить.

Свидетельства нарушений — в украденной базе Родченкова

Напомним, что база данных Московской лаборатории в 2016 году была арестована Следственным комитетом России по делу о злоупотреблениях Родченкова. Агентство требовало передать им доказательства допинговых злоупотреблений, а российская сторона парировала, что они необходимы нашим следователям как вещдоки. Вопрос о законности требований ВАДА — дискуссионный. С одной стороны — все файлы были неофициальными, а пробы внутреннего тестирования принадлежали РУСАДА. С другой — это была информация, подтверждающая глобальные допинговые нарушения, которые входили в сферу ответственности ВАДА. Но у Всемирного агентства был серьезный аргумент в этом споре — дисквалификация РУСАДА, которая влекла за собой множество неприятностей для России на международной спортивной арене.

ВАДА еще в 2017 году передала списки российских спортсменов, подозреваемых на основании данных украденной базы LIMS, в международные федерации для внесения наказания. Однако до сих пор санкции на основании тех «черных списков» были применены в отношении нескольких наших биатлонистов. Все остальные десятки (согласно заявлениям ВАДА) атлетов продолжали спокойно выступать, и многие из них даже не подозревали, что находятся под ударом. Увы, в конце концов под нажимом ВАДА перед Токио-2020 сдалась Международная федерация плавания, решившая отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева.

Очень странно, что FINA раздумывала над этим вопросом четыре года, а в конце концов решилась на неприятный шаг уже после того, как списки участников Олимпиады были сформированы и утверждены. С другой стороны, еще хуже, если бы международная федерация допустила бы подозреваемых россиян, а потом ВАДА, как в деле с китайцем Сунь Яном, подала бы апелляцию, и результаты Андрусенко и Кудашева в Токио аннулировали бы задним числом. Надежда на то, что сейчас решение об отстранении удастся пересмотреть, конечно, есть. Но опыт показывает, что на один успешный протест по таким делам приходится десять отклоненных.

Со спортивной точки зрения пострадают эстафеты

Потеря Вероники Андрусенко для сборной России станет серьезной проблемой. Андрусенко четыре года назад вышла замуж за другого российского пловца Вячеслава Андрусенко, а до этого мы привыкли видеть ее на соревнованиях под фамилией Попова. И основные достижение Андрусенко как раз в прошлом — она многократная чемпионка России в баттерфляе и вольном стиле. Долгое время она была завсегдатаем сборной России и одним из лидеров команды. И пусть личных наград на крупных международных стартах у нее немного (серебро чемпионата мира на короткой воде и золото, серебро и бронза чемпионата Европы в 25-метровом бассейне) для эстафеты она незаменимый боец.

Комбинированные эстафеты 4 по 100 и 4 по 200, а также эстафету 4 по 200 вольным стилем без Андрусенко и сейчас представить невозможно. Собственно, ни на одной личной дистанции Вероника норматив и не выполнила и попала в Токио через решение тренерского штаба, который включил ее в состав сборной для кролевой эстафеты 4 по 200. Теперь нам нужно либо искать замену внутри команды, либо сниматься с этого вида соревнований. Замены в таких обстоятельствах вряд ли будут возможны, и МОК с FINA не очень-то будут настроены идти россиянам навстречу.

Не сказать, что в женских эстафетах мы были в числе железных фаворитов, но побороться за третье место вполне могли (золото и серебро обычно без вариантов делят между собой США и Австралия). На Олимпиаде в Рио, например, бронза была у Канады на дистанции 4 по 100 и 4 по 200 вольным стилем, а также у Дании в комбинированной 4 по 100. Российский состав вырисовывался не сильно хуже: Анна Егорова сначала всех поразила своим ярким Instagram, за который ее назвали новым секс-символом сборной, но затем доказала свой высокий спортивный уровень на ЧЕ, Анастасия Кирпичникова — одна из самых выносливых и трудолюбивых спортсменок команды, а Мария Каменева — будущее сборной и безусловный талант. Выступи вместе с ними Андрусенко — даже по предварительным раскладам шансы на бронзу были бы отличные. Теперь главному тренеру сборной Сергею Чепику придется думать, как выходить из ситуации. У нас также заявлены Валерия Саламатина и Анастасия Гуженкова, так что теоретически обойтись без Вероники можно. Вероятнее всего, поставят Саламативу, Гуженкову и Егорову с Кирпичниковой. Но вот только вероятность выиграть медаль у такой четверки уже сильно меньше.

Вызывает беспокойство и дисквалификация Александра Кудашева. У нас не так много сильных ребят в баттерфляе и появление молодого таланта в этой дисциплине всегда радует. Кудашев показывал едва ли не лучшее время со времен Евгения Коротышкина, а на отборочном ЧР-2021 в Казани выиграл на дистанции 200 метров, выполнив олимпийский норматив. Его время вряд ли позволяло рассчитывать на битву в личных заплывах, к тому же конкуренция в этом виде программы сумасшедшая, а серьезных достижений у самарца пока немного — медали чемпионатов Европы и мира в эстафетах. Но вот для комбинированной эстафеты 4 по 100 Кудашев явно бы пригодился. Впрочем, очевидно, что главный удар в очередном допинговом скандале для нас не ситуационно спортивный, а репутационный. Допинговые инциденты накануне Токио с четырьмя российскими спортсменами — это уже многовато.