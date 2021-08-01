Американская пловчиха заявила, что спортсменов из России нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио

Американская пловчиха Лилли Кинг заявила о том, что российской сборной и спортсменам из этой страны не место на Олимпиаде в Токио.

«Здесь много людей, которых не должно быть. В моем заплыве я не соревновалась с представителями страны, которая вместо полагающегося запрета на участие в Олимпиаде отделалась символическим наказанием и ребрендингом национального флага, под которым выступают спортсмены.

Но это отразилось на Райане Мерфи. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло», — цитирует Кинг Yahoo Sport.

Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт написал открытое письмо, в котором призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в Токио. По его словам, Россия занимается мошенничеством, а МОК не предпринимает никаких действий.