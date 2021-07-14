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Допинг

Допингеры из Токио могут отправиться в американскую тюрьму. Им грозит «закон Родченкова»

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
14 июля 2021, 14:00
Что грозит олимпийцам за допинг на Играх в Токио. Фото Getty Images
Что грозит олимпийцам за допинг на Играх в Токио. Фото Getty Images
Игры в Токио — первый тест для нового американского акта, который вступил в силу зимой этого года. После них станет понятно, работает ли закон в реальности или останется только пугалкой на бумаге.
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«Закон Родченкова» был подписан Дональдом Трампом в декабре 2020-го. И это тот редкий случай, когда появление новых антидопинговых мер в мире спорта не только не приветствовали, а скорее наоборот. Резко против нового закона почти сразу высказались и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, и глава ВАДА Витольд Банька.

Рад был разве что сам Родченков. Он даже выпустил заявление, где поблагодарил сенаторов, участвовавших в подготовке закона. И выразил уверенность, что теперь с «всемирным допинговым заговором» наконец можно будет бороться. Первый ответственный пункт в этой борьбе — Олимпийские игры в Токио. Если закон не начнет работать во время этой Олимпиады, то, скорее всего, не будет работать уже никогда.

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Спортсменов сажать в тюрьму, наверное, не будут

Что же такое «закон Родченкова» и почему он всем так не нравится? В основном потому, что позволяет США вмешиваться во внутренние дела любого другого государства или организации. Закон гласит, что организаторы допинговых схем, от которых страдают американские спортсмены, должны будут либо выплатить штраф в размере до 1 миллиона долларов, либо отправиться в тюрьму сроком до десяти лет.

При этом экстратерриториальный принцип закона максимально широк. Под его действие подпадают организаторы и участники любых соревнований, где есть либо американские участники, либо американские спонсоры. Олимпиада, естественно, идеально подходит по обеим статьям.

Но тут важно понимать: закон Родченкова не подразумевает уголовного преследования непосредственно для спортсменов. Даже если, например, на допинге поймают олимпийского чемпиона, а американец из-за мошенника останется вторым — ничего страшнее дисквалификации с нарушителем не произойдет. Закон направлен именно на организаторов допинговых схем. Теоретически организатором, конечно, может быть и спортсмен. Но куда чаще это кто-то из его ближайшего окружения.

Также не всякое допинговое нарушение в принципе может оказаться в сфере действия закона. Например, сложно считать допинговой схемой случайное употребление мельдония. Поэтому даже если бы российских гребцов или украинского гимнаста Олега Верняева поймали уже в Токио, миллион долларов американскому правительству они бы не платили. Все, что можно списать на случай или даже личный выбор отдельного спортсмена, — это уже не сговор и не преступная схема. И тоже мимо «закона Родченкова».

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Агенты ФБР в Токио не поедут

По сути, применение закона в Токио полностью зависит от доброй воли МОК и организаторов Игр. Потому что допинговые случаи — пусть чаще всего и не с участием звездных атлетов — бывают почти на каждой Олимпиаде. И чтобы разобраться, сговор это, преступная схема или просто кто-то перепутал и съел не ту таблетку, нужно как минимум пообщаться со всеми фигурантами дела.

Еще зимой в США всерьез обсуждали, поедет ли на Игры группа агентов ФБР. Предполагалось, что они как раз вмешаются при первой же положительной допинг-пробе. И станут допрашивать участников, их тренеров, а в случае подозрений — добиваться экстрадиции из Японии в США. Как на это посмотрели бы другие страны, да и японские власти тоже — большой вопрос.

Но теперь он снялся сам собой. В Японии введено чрезвычайное положение, и из-за коронавирусных мер в страну не пускают иностранных зрителей. Более того, даже аккредитованные участники и гости Игр лишились права взять с собой компаньона или родственника. Даже за свой счет. Так, сразу несколько спортсменок — кормящих матерей вынуждены были оставить дома грудных младенцев. Естественно, ни о какой поездке агентов ФБР речи уже не идет.

Теперь все отдано на откуп МОК. Если допинговый скандал на Играх будет действительно громким или затронет популярные в США виды спорта, скорее всего, о «законе Родченкова» все-таки вспомнят. В этом случае и до ордера на арест и экстрадиции недалеко. И тут уже спортивные чиновники встанут перед выбором: отдать нарушителей на откуп американцам, которые реально могут упечь в тюрьму на много лет, либо отстаивать свою независимость даже перед лицом крупнейшей мировой державы.

Пока кажется, что «закон Родченкова» — это примерно как висящее на стене ружье. Выглядит страшно, но в реальности, скорее всего, никогда не выстрелит.

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