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Британский пловец признался, что испугался за свой глаз после удара, полученного во время заплыва на Олимпиаде

05:46
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Единственный представитель Великобритании в мужском марафонском заплыве Эктор Пардо был вынужден досрочно закончить гонку из-за опасений, что потерял глаз в воде.

«На последнем круге меня ударили локтем по лицу. Я думал, что потерял глаз. Мои очки полностью слетели. Раньше всякий раз, когда получал травму, я старался финишировать. Но очки полностью слетели и ничего не видел. Я думал, что мой глаз вылетел в воду. Я направился к спасателям со словами: «Мой глаз! Мой глаз!» Они не высказывали мне однозначного мнения, и после этого мне пришлось уйти», — цитирует BBC Пардо.

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Евгений Козинов все материалы автора

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