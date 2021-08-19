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Пловец Колесников высказался о Дзюбе и падении популярности футбола

07:00
Климент Колесников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Климент Колесников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный призер Олимпиады в Токио пловец Климент Колесников побывал в редакции «СЭ» и рассказал о своем отношении к популярности футбола в России и скандалу с участием Артема Дзюбы.

— Видео с Дзюбой? Это немного другая ситуация, не измена жене, как в случае с японским пловцом Сэто. К сожалению, я про историю с Дзюбой знаю, потому что везде информация крутилась. Снимать это все... Непонятно зачем. Но решение за руководством. Многое же зависит от того, как будут воспринимать произошедшее зрители, в команде. Может, из-за этого его и отстранили, чтобы все утихло.

Сейчас на какой сайт не зайдешь — везде вкладки про футбол. Про плавание — одна внизу. Но мне кажется, в целом сейчас количество болельщиков в футболе уменьшается, а в новых видах спорта и плавании растет. Нам, спортсменам, надо тоже выступать в роли популяризаторов.

Полностью интервью с Климентом Колесниковым читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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