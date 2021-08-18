Двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников в интервью «СЭ» рассказал о реакции части российских болельщиков на его выступление на Играх. По словам 21-летнего пловца, он встретился с хейтом в соцсетях из-за результатов и поездки в нейтральном статусе.

«Каждый смотрит со своей колокольни на результаты Олимпиады и разбирается по-своему. Кто близок к плаванию — скажет о проблемах. Кто далек, просто скажет: «Лохи!» Таких очень много, и из-за этого максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья.

Мне-то наплевать, пусть льют хоть трехэтажным. Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут — вот, что вы без флага поехали? Человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я. Не нравится — окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за проблем в экономике, условно. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех", — иронично заключил Колесников.

Колесников на Олимпийских играх в Токио-2020 завоевал серебро и бронзу.