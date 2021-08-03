Дрессел: «Не сохраню ни одну из пяти золотых медалей Токио. Мне не нужен кусок металла»

Семикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Калеб Дрессел заявил, что не делает большой ценности из своих золотых медалей Олимпиады в Токио.

24-летний американец на Играх в Японии выиграл пять наград высшего достоинства.

«Для меня дело не в медалях. Я не сохраню ни одну из них. Ребята, завидуйте другому, — приводит слова Дрессела Yahoo. - Самое интересно, что я получаю, это гонки и борьба. Именно от этого я получаю удовольствие. Мне не нужен кусок металла как напоминание о победе.

США так долго доминировали в плавании, что оставить какой-то реальный след совершенно уникальное дело. Были Фелпс и Спитц... Конечно, я не намерен отказываться от борьбы с ними по количеству наград, но моя цель — не побеждать кого-то конкретного. Я хочу реализовывать свой потенциал".