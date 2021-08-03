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Дрессел: «Не сохраню ни одну из пяти золотых медалей Токио. Мне не нужен кусок металла»

08:40
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Семикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Калеб Дрессел заявил, что не делает большой ценности из своих золотых медалей Олимпиады в Токио.

24-летний американец на Играх в Японии выиграл пять наград высшего достоинства.

«Для меня дело не в медалях. Я не сохраню ни одну из них. Ребята, завидуйте другому, — приводит слова Дрессела Yahoo. - Самое интересно, что я получаю, это гонки и борьба. Именно от этого я получаю удовольствие. Мне не нужен кусок металла как напоминание о победе.

США так долго доминировали в плавании, что оставить какой-то реальный след совершенно уникальное дело. Были Фелпс и Спитц... Конечно, я не намерен отказываться от борьбы с ними по количеству наград, но моя цель — не побеждать кого-то конкретного. Я хочу реализовывать свой потенциал".

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